Türkiye Gazetesi

Tahıl sevkiyatı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin girişimleri ile çözülen gıda krizi sorunda sevkiyatın yapılmasından beri tonlarca tahıl yüklü gemi Ukrayna limanlarından hareket etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 geminin Odessa Limanı'ndan, bir geminin de Pivdennyi Limanı'ndan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin denetlemesinin yapılacağı kaydedildi.

Ukrayna'dan tahıl gemisi açıklaması: 'Ay sonuna kadar en az 10 gemi daha yola çıkacak' Ukrayna tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor. Açıklama, Ukrayna’nın Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov tarafından yapıldı.

Ukrayna'dan 2 tahıl gemisi daha yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.