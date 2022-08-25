Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" denildi.

PKK'dan kaçışlar sürüyor! Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakoluna teslim oldu.

Teröre geçit yok! Barış Pınarı'nda 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardı Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.