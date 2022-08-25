Türkiye Gazetesi

NTV’de yer alan habere göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2023 seçimi için hazırlıklar başladı. Hem masa da hem de sahada hızlanacak çalışmalar için genel başkan Devlet Bahçeli, eylül ayında sahaya inecek. Seçim mitinglerinin ilk adresiyle Sivas olarak belirlendi.

TAKLİMAT VERİLDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bahçeli, seçim beyannamesinin hazırlanması için de talimat verdi. Talimat üzerine tüm genel başkan yardımcıları beyanname için mesai yapmaya başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VURGUSU

MHP, beyannamede Cumhuriyet'in 100. yılını ön plana çıkaracak. Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemi ile ikinci yüzyılda Türkiye’nin daha da güçleneceğine vurgu yapacak. Diplomatik alanda atılan adımlar, sınır güvenliği ve Türkiye'nin bölgedeki öncü rolü beyannamede yer alacak. Refahın artırılması ve tüm vatandaşlara yayılması için yer alacak önerilerle ekonomi de önemli başlıklar arasında olacak. Çalışmaların eylül ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor. Komisyonun ise ortak strateji için ekim ayında bir araya gelmesi bekleniyor.

AK Parti'de seçim hazırlığı resmen başladı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün genel merkezde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesi hazırlanması talimatıyla seçim hazırlıklarına resmen başlanmış oldu.

AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor Her sandıktaki 300-350 seçmen tek tek analiz ediliyor. Küsen-kırılan her seçmenle bizzat görüşmeler yapılıyor. Tıkanıklık olan yere müdahale ediliyor.