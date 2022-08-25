Türkiye Gazetesi

Ahlat programı çerçevesinde ilk olarak Ahlat'taki Çarho etkinlik alanını ziyaret ederek halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na geçti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve kuvvet komutanlarının eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlık ziyareti yapıp hem dua etti hem de alandaki çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Geceyi Ahlat’ta geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah ise kutlamalara katılmak üzere Malazgirt’e geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu'yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu. Açıklamalarında Suriye'ye yeni harekat sinyalini veren Erdoğan, "Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Erdoğan'dan talimat: Seçim için hazırlıklara başlayın Seçim beyannamesi hazırlıkları başlayacak. Ekonomi, sosyal politikalar, çevre gibi alanlarda çalışma grupları oluşturulacak.