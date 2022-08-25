Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği konserde bir kişi için "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerini sarf etti. Önceki gün ortaya çıkan bu görüntüler, gündeme damga gibi oturdu. Onun bu söylemine hem halktan hem de siyasilerden tepki yağdı.

TUTUKLANDI

Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Gülşen, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren şarkıcı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gülşen, nöbetçi hakimlik tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ÖZÜR PAYLAŞIMI

Öte yandan, Gülşen, tutuklanmadan önce sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu. Ünlü şarkıcı "Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" sözlerine yer verdi.

ŞAKA YAPMIŞ!

Bu arada sanatçının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Gülşen, söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir’de olduğunu belirterek "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta bütün arkadaşlarımın lakabı mevcuttur” şeklinde savunma yaptı.

"PROVAKASYON" DEDİ

Bu sözleri söylediğini hatırlamadığını iddia eden Gülşen "Muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen konuşmadır. Ben orkestrama hitaben, ‘Beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın’ demem üzerine bana orkestra arasından, ‘Seni imam taşısın’ şeklinde cevap verince bahse konu konuşma aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyada hitaben yaptığım bir konuşma değil. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provakatif amaçlı olarak paylaşıldığını düşünüyorum. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum” dedi.

GÜLŞEN ÇOLAKOĞLU NE KADAR CEZA ALACAK?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu, 5237 sayılı TCK’nın 216. maddesinde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde yer alır. Bu suçu işleyen kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

Tarkan ve Gülşen, Yıldız Tilbe'ye pas vermedi Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen bir akıma dahil oldu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi. Ancak ünlü şarkıcı, Tarkan'dan beklemediği bir cevap aldı. Tilbe daha sonra Gülşen'i 'Gel Çarem' şarkısıyla akıma davet etti. Gülşen, Tilbe'ye henüz cevap vermedi.

Skandal sözler sonrası Gülşen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Bir konser esnasında sarf ettiği “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şarkıcı instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla da yarım ağızla özür dilerdi, işte detaylar...

AK Parti'den Gülşen'in imam hatiplerle ilgili hadsiz sözlerine tepki Şarkıcı Gülşen, imam hatipliler için "sapık" ifadelerini kullandı. Gülşen'in sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.