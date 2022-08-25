Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdülüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'in minibüs benzeri bir araç içinde çekilen müstehcen fotoğrafları sosyal medyaya servis edilmiş, 43 yaşında, evli ve 3 çocuk babası olan Güven'in konumunu kullanarak kadınları iş bulma bahanesiyle kandırdığı, kendi aracı içinde çok sayıda kadınla birlikte olduğu iddia edilmişti.

Müstehcen fotoğraf ve video tehdidiyle 45 bin TL dolandırdılar Manisa’da 32 yaşındaki genç, yurt dışı numaralarından aranarak ellerinde ‘Müstehcen görüntü ve fotoğrafları’ olduğunu iddia eden kişi veya kişilere 45 bin TL’sini kaptırdı. Şahısların yeniden para istemesi üzerine genç adam emniyete başvurarak şikayetçi oldu.