Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’a geldi. Burada bir açıklama yapan Oktay, son günlerde yaşanan gerginlikten dolayı Yunanistan'a net bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Büyük zaferin 100’üncü yılında böyle güçlü bir Türkiye varken şu anda bölgede ve Mavi Vatan'da türlü aymazlıklarla kaçak dövüşenler aynı cesareti gösterebilir mi? Yunan’ın dün olduğu gibi bugün de yüreği yetmez! Türkiye’nin demokrasisine, istikrarına, bölgesel çıkarlarına göz dikenler bunun dönüp kendilerine vereceği zararın farkında mı? İçerdeki ve dışardaki bedhahları istiklal mücadelesinde olduğu gibi yine denizlere dökeriz! Medeniyet derinliğine sahip olmayanların hafızaları sınırlı olabilir. Ama biz binlerce yıllık devlet geleneğimizde dün nerede olduğumuzu, bugün nerede durduğumuzu, yarın nereyi hedeflediğimizi gayet iyi biliyoruz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödediğimiz bedelleri de unutmuş değiliz” dedi.

"ARKAMIZDA 85 MİLYON VAR"

Bugün kimin neye güvenirse güvensin kazananın yine Türk milleti olacağını vurgulayan Oktay "Ordularımız düşmana karşı cephede mücadele verirken arkada yağmacılık peşinde koşanları tarih kara sayfalarına yazmıştır. Nihayetinde ne mandacılar ne yağmacılar kazanabilmiştir. Bugün de kim nerede saf tutarsa tutsun, kime neye güvenirse güvensin kazanan milletimiz olacaktır. Bugün de inandığımız yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız ve asla mücadeleden kaçmayız. İstiklalimiz ve istikbalimiz için önümüze çıkan bentleri, 100 yıl önce burada nasılsa, kükremiş bir sel gibi çiğneyip geçmekten geri durmayız. Arkamızda 85 milyon vatandaşımızın gücü, 100 milyonlarca kardeşimizin duası, binlerce yılık bir tarihi geçmiş var" ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ SİLAH VURGUSU

Fuat Oktay, artık Türkiye'nin yerli ve milli silahlarını üretbildiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle noktaladı: Garbın afakını çelik zırhlı duvarlar dahi sarsa bugün hem iman dolu göğsümüz hem de yerli milli teknolojilerle donattığımız bağımsız üretim kabiliyetimiz var. MİLGEM gemilerimiz ve denizaltılarımızdan İHA, SİHA ve insansız kara araçlarına; havada karada denizde, milli güvenliğini milli teçhizatıyla sağlayabilen bir Türkiye var. Kendi uydusunu üretme kapasitesine sahip, Türkiye’nin otomobili TOGG’ için gün sayan, ihracatta rekorlara tarımda yüksek rekolteye koşan bir Türkiye’den söz ediyoruz.

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