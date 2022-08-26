Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.



Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

26 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu 33

Antalya: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Meteoroloji'den 17 il için sel uyarısı! Gün boyu devam edecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, yurdu etkisi altına alan yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 17 il için sel ve taşkın uyarısı yaparken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Yurdun batısı yarın yağmura teslim! Meteoroloji’den 4 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Gün boyu sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yurdun batısı yarından itibaren sağanağa teslim. Uzmanlar 26 Ağustos’a dikkat çekip saat verdi. Yarın 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor, yağışlar gün boyunca sürecek.

Meteoroloji’den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, sağanak Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere birçok il için uyarıda bulunulmuştu. 25 Ağustos için uyarılar peş peşe geldi. Valilikler ve AFAD vatandaşları uyardı. Dün gece Marmara Bölgesi’ni vuran sağanağın bugün de devam etmesi bekleniyor. Hava tahmini raporuna göre İstanbul’un da aralarında bulunduğu 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte 25 Ağustos 2022 il il hava durumu…