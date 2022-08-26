Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını vurgulayarak, "Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, CHP liderine Kılıçdaroğlu'na tepki olarak yaptığı paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi.

'ABD-FETÖ REÇETESİ UYGULANIYOR'

Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu’nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Tehditlerin devlete sökmez Bugüne kadar çiftçiden esnafa, memurdan bürokrata, yargıdan seçmene kadar toplumun her kesimini hedef alan açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit içeren açıklamalarına yenisini ekledi.

Bakan Soylu, Filistinli mevkidaşıyla bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistinli mevkidaşı Ziyad Heb er-Rih ile görüştü. Bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'ın iddialarına sert tepki: Herkesi kendi şerefinizde sanmayın Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın, ailesi ve oğlu ile ilgili iddialarına sert sözlerle cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hafta süre verdiğini açıklayarak, "Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın." dedi.