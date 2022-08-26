Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor.

Bugün sabah itibariyle Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi hareket etti, denetimi yapılan 5 gemi'de Ukrayna'ya hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.