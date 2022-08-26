Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'den Türk iş insanlarına gönderilen mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati 'iş dünyası devletin gücünü her zaman yanında hissetmeli' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu açıklamaları yaptı:

Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe oluşturması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir.

Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor.

Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız.

EN YENİLİKÇİ ŞİRKETLER

Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz.

Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek. ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor.

ABD’den TÜSİAD’a ‘Ruslarla iş yapmayın’ tehdidi ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD’a bir mektup gönderdiği ve mektupta Türk şirketlerin Ruslarla iş yaparsa ABD’nin yaptırımlarıyla karşılaşabileceği ifade edildiği iddia etti.

