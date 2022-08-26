Türkiye Gazetesi

Hain ve bölücü terör örgütü PKK, hem zorla çocukları ve gençleri dağa kaçırıp kirli planlarına alet ediyor hem de örgütten ayrılmak isteynleri infaz ediyor. Yerli ve milli İHA/SİHA/İKU teknolojileri kullanılarak yurt içi ile yurt dışında gerçekleştirilen kesintisiz ve etkili operasyonlar sonucunda, birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler de artıyor.

Çözülmeleri engellemeye ve örgüt mensuplarının aileleri ile müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan PYD-YPG terör örgütü sözde üst yönetiminin talimatıyla infazlara başladı. Örgüt, infazları perdelemek için de öldürülen teröristlerin “ajan” olduğunu söylüyor.

3 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSBUNU İNFAZ EDİLDİ

PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için ajan oldukları gerekçesiyle, terör örgütü tarafından infaz edildiği ortaya çıktı.

YILBAŞINDAN BU YANA 74 TERÖRİST TESLİM OLDU

Terör örgütünde çözülme ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının da sayısını artırıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak tarihinden 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Esad, PKK’nın su ve elektriğini kesti Ankara ve Şam ilişkilerinde yaşanan gelişmelere paralel başlayan Esad-PKK/YPG gerilimi derinleşiyor.

Bakan Akar, yedi yılda kaç PKK'lı öldürüldüğünü açıkladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile yaşanan gerilim ve PKK operasyonlarına yönelik konuştu. Akar, iki ülke arasında kriz çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. Bakan Akar, yedi yılda 35 bin PKK'lının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

PKK'dan kaçışlar sürüyor! Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakoluna teslim oldu.