Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan başlıklar;

Aziz milletim, sayın Meclis Başkanı, MHP'nin kıymetli Genel Başkanı, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu bize yurt yapan atalarımızı rahmetle yad ediyorum. Malazgirt çeyrek asır önce Türklere yeniden aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzerine ardına kadar açılan kapının adıdır. Bu zaferden önce ecdad Kayseri'Den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar zaten Anadolu'ya yayılmıştı. Ama henüz bu toprakları bütünüyle güvenli ve huzurlu bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, Malazgirt'teki zaferi ile Anadolu'yu bir eman yurdu haline getirmiştir. Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın ordusu için dua ediliyor.

"MALAZGİRT'İ ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

Bir cuma günü, Sultan Alparslan beyaz elbisesini, ölürsem kefenim olsun deyip, atının kuyruğuna bağlayarak ordusunu hücuma kaldırmıştır. Gece yarısına kadar süren savaş, planlar sayesinde mutlak bir galibiyetle neticelenmiştir. Bilek sağlam olunca zafer de bunu izliyor. Bugün burada cuma namazımızı kılacağız. Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz. Malazgirt Tüm İslam dünyasının zaferidir. Bu topraklarda kazandığımız diğer zaferlerin anasıdır. Malazgirt'i asla unutmayacak unutturmayacağız.

"VATANIMIZI BÖLMEYE ÇALIŞANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Bayraklar inmeyecek, ezanlar susmayacak dedikçe elleri ayakları titreyenler boş yere endişe ediyor. Onların da özgürlüğünün ve geleceğinin teminatıdır. yeter ki vatana ihanet, millete düşmanlık yapmasınlar. Devletimiz her bir vatandaşımıza sahip çıkacak kudrete sahiptir. Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde programa katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki heyetle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.