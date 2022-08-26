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Enerji Bakanı duyurdu, Ordu ve Ünye'ye doğalgaz kuyusu açılacak
26.08.2022 - 18:49 | Son Güncelleme: 26.08.2022 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.
Etiketler : enerji kuyusu,haberler,Fatih Dönmez,doğalgaz,
901230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/901230.aspx
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