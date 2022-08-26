Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

İzlanda radyosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şarkıyı çaldı İzlanda radyosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısı çaldı, radyo programına denk gelen sosyal medya fenomeni o anları kayıt altına aldı.

Malazgirt’te Cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yan yana kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kapsamında törene katıldı, Cuma namazı kıldı.