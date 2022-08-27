Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Yemek borusu kanseri (özofagus kanseri), dünyada en yaygın 10 kanser türünden biri... Görülme sıklığı yüzde 3,1’lik bir dilimi kapsıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2020 yılında Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişiye gırtlak kanseri teşhisi konuldu. İngiltere’de ise bu rakam yıllık 10 bin kişiye yakın... Cambridge Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre bir kişinin sıcak içecekleri bırakması hastalık ihtimalini azaltıyor. Yarım milyondan fazla insandan elde edilen verilerde, çay veya kahvesini ılık içenler 2,7 kat, sıcak içenler 4,1 kat, çok sıcak içenler 5,5 kat daha fazla risk taşıyor. Araştırma ekibinden Dr. Stephen Burgess “Çay ve kahveyi çok yüksek sıcaklıklarda içmemek gerek” tavsiyesinde bulundu. Burgess “kahve kanser yapıyor” iddialarına da “Sadece sıcak içildiğinde yemek borusuna zarar verdiğini belirledik. Kahvenin diğer kanser türlerine yol açtığını tespit etmedik” şeklinde cevap verdi. Öte yandan, Türkiye’de bir kişi yılda ortalama 1.300 bardak çay tüketiyor.

Çayı sakın böyle içmeyin! Zararı ölümcül olabilir En sevilen içecekler listesinde her zaman ilk sıralarda yer alan çay ile ilgili korkutucu bir gerçek ortaya çıktı. Çayı tütün mamülleri ile birlikte kullanan vatandaşlar için hayati bir uyarı geldi. Buna göre uzmanlar; çayın kaynar derecede sıcak içilmesinin kanser riskini beraberinde getirdiğini belirterek, sigara ile tüketenlere de ayrı parantez aştı. İşte çayın yüksek ısıda tüketildiğinde ortaya çıkabilecek zararları...