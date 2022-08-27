Türkiye Gazetesi

Güneş Sistemi'nin ötesindeki bir gezegende ilk defa karbondioksit tespit edildiği açıklandı. Gökbilimciler, 700 ışıkyılı uzaklıktaki Satürn boyutundaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksit (CO2) buldular. Heyecan veren keşfin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ömer Çelik, durumu "Hayretlerimizi artıran bir keşif" şeklinde nitelendirdi.

"EVRENİN KEŞFİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak hayranlığını gizleyemedi. Çelik, "Hayretimizi artıran bir keşif. Evrenin keşfinde yeni bir sayfa açıldı…Webb teleskobu, güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksitin (CO2) ilk net kanıtını buldu. WASP-39 B, 700 ışıkyılı uzaklıkta Güneş benzeri bir yıldızın yakınında dönen bir gaz devi." diye konuştu.

Ömer Çelik'ten olağanüstü toplantı sonrası açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten olağanüstü toplantı sonrası açıklama yaptı. Ömer Çelik erken seçim yapılmayacağının altını çizerek, "Seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlerin çalışmalarına şimdiden başlamak normal. Erken seçim söz konusu değil, takvimde bir değişiklik olmayacak.'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun YSK sözlerine Ömer Çelik'ten cevap: Bunları hangi yolla elde etmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının hemen ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' açıklamasına da cevap veren Çelik, "Bu tehlikeli bir ifade. Bu bilgileri nasıl elde etmiş? YSK'nın bile elinde olmayan bilgiden bahsediyor. Bütün bunlarla ilgili açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Marmaris yangını açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki yangına ilişkin provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmamasını istedi. Çelik, orman yangınına hemen müdahale edildiğini hatırlatarak "Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.