Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Cumartesi Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

27 AĞUSTOS HAVA DURUMU

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 23°C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yolları su bastı.

Meteoroloji’den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji 3 il kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.