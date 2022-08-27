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Türkiye'den Macron'un küstah sözlerine tepki
27.08.2022 - 11:49 | Son Güncelleme: 27.08.2022 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Dışişleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, ' Fransa başka ülkelere ithamda bulunmadan kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli.' ifadesine yer verildi.
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