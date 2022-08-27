Türkiye Gazetesi

Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferlerin yapılacağı duyuruldu. Feribot seferleri için güncel tarife, GESTAŞ AŞ'nin internet sitesinde yayınlandı.

EK SEFER SAATLERİ AÇIKLANDI

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.

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