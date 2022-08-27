Türkiye Gazetesi

Uç milliyetçilikteki seçim politikası ile sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tepki toplayan bir provokasyona imza attı. Özdağ, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'nde "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırarak cemaati provoke etmeye çalışmıştı. O anların kurgu olduğu ve planlandığı ortaya çıktı.

ÇEKEN DE PAYLAŞAN DA YARDIMCISI

Ümit Özdağ'ın camideki 'Atatürk' provokasyonunu planlı olarak yaptığı iddiasını gözler önüne seren görüntülere ulaşıldı. Özdağ'ın kamerayı açtırıp kendisini çektirdiği ve videoyu çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.

Ümit Özdağ'ın '8 milyon TL' iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Ordu Valiliği'nden cevap Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın “Ordu Valiliği, Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı." iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Ordu Valiliği'nden cevap geldi.

Ümit Özdağ Suriyeli sığınmacıdan aldığı cevapla şoke oldu! Kilis'te esnaf ziyaretinde bulunan ve esnaflara nereli olduğunu soran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir esnafın sorusuna verdiği cevapla geri adım atmak zorunda kaldı.

Ümit Özdağ skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi: İkna edemezseniz, eve kilitleyin Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir skandal açıklamada daha bulundu. Ümit Özdağ, gençlere Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söyledi.

Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ açıklaması Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a gelerek sınıra mayın döşeyeceğini açıklamasıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ'a tepki İçişleri Bakanı Soylu, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araçların tahsis edilmesi sebebiyle Konak Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada Ümit Özdağ'ın sözlerine de tepki gösterdi.