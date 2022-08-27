Türkiye Gazetesi

Ümit Özdağ, Suriyelilere yönelik çıkışlarıyla gündem olup, tepkilerin odağına yerleşmeye devam ederken, bu defa da provokasyonalrının ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarını kendine çevirdi. Kameramanıyla birlikte Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'ne cuma namazına giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında cemaati provoke etmeye çalışmış, "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırmıştı. Camideki provokasyonunu sokağa taşıyan Özdağ yürüyüş yaptıktan sonra basın mensuplarına yaptığı konuşmada bir skandala daha imza attı.

FETÖ'CÜLERİN YALANINA ÇANAK TUTTU

Özdağ yaptığı konuşmada, "Diyanet İşleri başkanı duyduk ki İngiltere'den Londra'dan ev satın almış. Anlaşılan o da kendisinden önce kaçanlar gibi yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor. Kaçmalısın da zaten" diyerek FETÖ'cülerin sıkça ortaya sürmeye çalıştığı bir iftiraya çanak tuttu.

Öyle ki Diyanet İşleri Başkanı ali Erbaş'ın 'Londra’da ev aldığı' iddiası ilk olarak 11 Mart'ta FETÖ'cüler tarafından kullanıldığı bilinen bir hesaptan ortaya atıldı. Çok sayıda FETÖ hesabından da yayılmaya çalışıldı. Aynı FETÖ'cü hesap, aynı yalanı noktasına dahi dokunmadan 20 Temmuz'da yeniden dolaşıma soktu.



ÇATAKLI: İSPAT ETMEZSEN TARİHİN EN ALÇAK ADAMISIN

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ'ın ardı ardına kalkıştığı provokatif eylemlere ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a atılan iftiraya sert tepki gösterdi.

Çataklı, "Bir yapmadığın cuma günü camide provokasyon yapmak vardı, onu da yaptın! Ve Diyanet İşleri Başkanımıza iftira attın. Sana bir hafta müddet, eğer iddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!" ifadeleriyle Özdağ'a meydan okudu.

Ümit Özdağ'dan adım adım planlı provokasyon: Yardımcısı çekti sosyal medyadan paylaştı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, cuma namazı sonrası camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyon gerçekleştirmesinin ardından, gerçekler gün yüzüne çıktı. Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve söz konusu görüntüleri paylaştırdığı kişinin yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Ümit Özdağ Suriyeli sığınmacıdan aldığı cevapla şoke oldu! Kilis'te esnaf ziyaretinde bulunan ve esnaflara nereli olduğunu soran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir esnafın sorusuna verdiği cevapla geri adım atmak zorunda kaldı.

Ümit Özdağ skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi: İkna edemezseniz, eve kilitleyin Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir skandal açıklamada daha bulundu. Ümit Özdağ, gençlere Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söyledi.