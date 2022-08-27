Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığından, şarkıcı Gülşen'in skandal sözlerine detsek niteliğinde açıklama geldi. Gülşen'in sahne aldığı mekanda sarfettiği 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' cümlesine ABD, "İfade özgürlüğü" kılıfı uydurdu.

SKANDAL İFADELERE DESTEK: TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilmişti.

Savcıya verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Gülşen’in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gelerek karara itiraz etti.

Oyuncu Elçin Sangu’dan gazeteci Nagehan Alçı’ya 'Gülşen' çıkışı: Yemezler Oyuncu Elçin Sangu, Nagehan Alçı’nın, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdiği paylaşımına sosyal medyadan cevap verdi. Sangu, daha önce davalık olduğu Alçı’nın “Tam bir hukuk cinayeti” paylaşımına tepki göstererek “Yemezler demokrat tavırları” dedi.

Hakan Ural Gülşen’i destekleyenlere tepki gösterdi, tutukluluğa itiraz edenlere esti gürledi Nisan ayında verdiği bir konserinde Gülşen, sahnede sarf ettiği sözler sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülşen’in “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasının ardından şarkıcıya destek verenlere sunucu ve oyuncu Hakan Ural tepki gösterdi.

Gülşen'in avukatları tutukluluk kararına itiraz etti ​Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderilmişti. Gülşen'in avukatı söz konusu karara itiraz etti.

HSK'den Gülşen açıklaması: Hakimlere emir ve talimattan kaçınılması anayasal zorunluluktur Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanmasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "Hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınılmasının anayasal zorunluluk olduğu" belirtildi.