Türkiye Gazetesi

Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye sürpriz bir ziyarette bulundu.

Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.

Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.

İzlanda radyosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şarkıyı çaldı İzlanda radyosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısı çaldı, radyo programına denk gelen sosyal medya fenomeni o anları kayıt altına aldı.

Malazgirt’te Cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yan yana kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kapsamında törene katıldı, Cuma namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde programa katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki heyetle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.