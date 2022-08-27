Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Gülşen, bir mekanda verdiği konser sırasında imam hatiplilere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle tutuklanmıştı.

Olayın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Gülşen'e destek vererek "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'den yapılan açıklamaya, AK Parti cephesinden sert tepki geldi.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, ABD'nin açıklamasını 'Hadsizlik' olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı;

'HADSİZLİK...

ABD Dışişleri Bakanlığı' nın İmam - Hatiplerimize yönelik sarfettigi hakaret ve aşağılayıcı ifadelerinden dolayı yargılanan "Sanatçı" ile ilgili endişeliyiz açıklamasında bulunmasını kınıyor ve reddediyorum.

İfade özgürlüğü, milletimizin değerlerini aşağılamak, eğitim yuvalarımıza ve orada eğitim görenlere hakaret etmek değildir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye’de Yargı bağımsızdır. ABD'nin ülkemizde devam eden bir dava ile ilgili açıklama yapması hadsizliktir.

Türkiye Cumhuriyeti, Dünya'nın neresinde olursa olsun, her bir vatandaşının hakkını ve özgürlüğünü korumaya muktedir güçlü bir ülkedir.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilmişti.

Savcıya verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Gülşen’in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gelerek karara itiraz etti.

ABD'den Gülşen açıklaması: Skandal sözlere destek verdiler Sahne aldığı bir mekanda İmam Hatiplilere yönelik skandal sözler sarf eden ve bu gelişmenin ardından tutuklanarak cezaevine giren Gülşen'e ABD'den destek geldi.

Oyuncu Elçin Sangu’dan gazeteci Nagehan Alçı’ya 'Gülşen' çıkışı: Yemezler Oyuncu Elçin Sangu, Nagehan Alçı’nın, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdiği paylaşımına sosyal medyadan cevap verdi. Sangu, daha önce davalık olduğu Alçı’nın “Tam bir hukuk cinayeti” paylaşımına tepki göstererek “Yemezler demokrat tavırları” dedi.

Hakan Ural Gülşen’i destekleyenlere tepki gösterdi, tutukluluğa itiraz edenlere esti gürledi Nisan ayında verdiği bir konserinde Gülşen, sahnede sarf ettiği sözler sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülşen’in “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasının ardından şarkıcıya destek verenlere sunucu ve oyuncu Hakan Ural tepki gösterdi.

Gülşen'in avukatları tutukluluk kararına itiraz etti ​Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderilmişti. Gülşen'in avukatı söz konusu karara itiraz etti.