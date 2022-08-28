Türkiye Gazetesi

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe’nin naaşının, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami’inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Vefat haberini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Soylu, “İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi’nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah’tan rahmet; başta Sn. @osmannnurika Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

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