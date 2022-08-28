Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi arasında kalan Kısıklı bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına, yangın ilk müdahale ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan müdahale ediyor.

Kastamonu'da yangın faciası: Kısa sürede büyüdü, 10 ev kül oldu Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Gökçeöz köyü Ündük Mahallesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 10 evin kül olduğu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, yangın bir evden çıkarak çok sayıda eve sıçradı.