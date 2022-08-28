Türkiye Gazetesi

Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a Türkiye yardım için hemen harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AFAD Başkanlığı, selden etkilenen Pakistan’a yardım eli uzattı. AFAD koordinasyonunda ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandı.

Pakistan’da selden etkilenen afetzedelere yönelik bin 120 adet aile tipi çadır, 3.000 adet gıda kolisi, 1.000 adet hijyen malzemesi ve bin adet bebek mamasından oluşan ilk yardımlar temin ve hava yoluyla dün akşam saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi.

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu ve 1000’den fazla Pakistanlı’nın hayatını kaybettiği sel afeti sonrası Türkiye, bölgeye yardım götürmek üzere harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesi gönderilecek.

İLK YARDIMLAR BÖLGEYE GİTTİ

Pakistan’da selden etkilenen afetzedelere yönelik bin 120 adet aile tipi çadır, 3.000 adet gıda kolisi, 1.000 adet hijyen malzemesi ve bin adet bebek mamasından oluşan ilk yardımlar temin ve hava yoluyla dün akşam saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi. Bu yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere AFAD personeli de bölgeye gitti.

BUGÜN DE DEVAM EDECEK

İlk etapta gönderilecek 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek malzemesinden oluşan yardım malzemesinin gönderilmesi işlemine bugün de devam edilecek.

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