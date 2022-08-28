Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılar çeşitli yöntemler ile vatandaşları mağdur etmeye çalışıyor. Bu yöntemlere bir yenisi eklendi ve vatandaşlara SMS üzerinden ‘kart aidat iadesi’ vaadiyle link tıklanması sağlamaya çalışıyor.

Kullanıcıların cep telefonlarına gelen SMS üzerindeki mesajda ‘E-DEVLET 5410 TL kart aidat iadeniz adınıza tanımlanmıştır. Hemen almak için giriş’ şeklinde başlayan mesajın sonunda verilen linke tıklanarak kullanıcıları tuzağa düşürüyor.

Dolandırıcılar genelde başvurduğu yöntemlere güvenilir kurum ve kuruluşların isimlerini alet ederek kullanıcıların güvenini kazanmaya çalışıyor.

Cep telefonunuza gelen bu türde mesajların devletin resmi kamu ve kuruluşlarının sitelerinde yer alan adresler dışında itibar etmeyin ve bu mesajlar üzerinde gelen linkleri kesinlikle tıklamayın.

Instagram kullanıcıları dikkat! Yeni dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu: Bu defa sahte ölüm belgesiyle çalıyorlar Bilgisayar korsanları binlerce kişiyi dolandırmak için akılalmaz bir yöntem geliştirdi. Bu defa dolandırıcıların yönteminin temelinde Instagram’ın ölüm durumundaki hesap yönetimi bulunuyor.

Dikkat! İnternet sitelerinden emlak dolandırıcılığında yeni yöntem Emlak ilan siteleri üzerinden farklı daire fotoğraflarıyla kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle daire almak veya kiralamak isteyen vatandaşları dolandırma olayları arttı. İlanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini veren sözde emlak ofisleri, müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları ise evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalanmamasını söylüyor.