Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli olacağı belirtildi.

DİKKAT VE TEDBİR ÇAĞRISI

Vatandaşların yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den 9 kente "sarı" uyarı: Sel, yıldırım, fırtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri "sarı" kodla uyardı. 9 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji 3 il kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.