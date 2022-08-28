Türkiye Gazetesi

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları etkili oluyor. Ülkenin bazı bölgelerinde zaman zaman sel ve heyelanlar yaşanıyor. İki buçuk ay gibi bir sürede afet sebebiyle 1061 kişi can verdi. 350 bini aşkın kişi evinden tahliye oldu.

TAZİYE MESAJI

Bu durumu Türkiye, sessiz kalmadı. Pakistan'a yardım gönderildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı. Bir kere daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan'da tahliye işlemleri sürüyor: Son 24 saatte 246 kişi kurtarıldı Pakistan’ın çeşitli bölgelerinde muson yağmurlarının yol açtığı sel sebebiyle tahliye işlemleri devam ediyor.

Selin vurduğu Pakistan'a Türkiye'den yardım eli: 2 kargo uçağı dolusu malzeme gönderildi Türkiye selin vurduğu Pakistan'a yardım elini uzattı. AFAD Başkanlığı selden etkilenen Pakistan’a çadır ve insani yardım malzemesi gönderme çalışmalarına başladı.

Sel felaketi yaşamışlardı: Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e destek sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e sel dolayısıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi