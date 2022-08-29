Türkiye Gazetesi

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan’a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’lar, 23 Ağustos’ta Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit adasında konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü. Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16’ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

“DÜŞMANCA HAREKET”

Kaynaklar, bunun “(NATO) ittifakının ruhuna aykırı” olduğunu ve NATO angajman kuralları uyarınca “düşmanca eylemler” anlamına geldiğini ekledi. 2019’da gelişmiş Rus füze savunma sistemi S-400 satın aldığı için Ankara’ya yaptırım uygulamaya başlayan ve Türkiye’yi F-35 ortak taarruz uçağı programından çıkaran Washington, Yunanistan’ın yine aynı şekilde Rus yapımı S-300’leri için sessizliğini koruyor. Yetkililer, Yunanistan’ın da Rus yapımı hava savunma sistemini satın aldığını ve Batılı ülkelerin iki taraﬂ ı politikalar izlediğine dikkat çekiyor. İki ülke arasında uzun süredir devam eden deniz ve hava sınırı anlaşmazlıkları ve Atina’nın provakatif eylemleri nedeniyle neredeyse günlük hava kuvvetleri devriyeleri ve Türkiye’nin muhtelif unsurlarına yönelik Yunan tacizleri sürüyor. Türkiye ise Yunanistan’ın taciz eylemlerini artırdığını belirterek, bu tür hareketlerin barış çabalarını baltaladığını dile getiriyor. Öte yandan yaşanan olay, son bir haftada Türk jetlerine yönelik üçüncü taciz olarak kayıtlara geçti.

GERİLİM GİDEREK TIRMANACAK

Güvenlik ve Terör Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik karadan havadan ve denizden ardı ardına âdeta karşıyı kışkırtacak şekilde saldırılar yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini belirterek, bu sürecin giderek tırmandırılacağını söyledi. Türkiye’nin bu süreci olgunlukla geçiştirileceğini vurgulayan Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü: Burada işin sonu nereye varır bana göre sorulması gereken soru bu. Türkiye’nin bu tuzağa düşmediğini gören Amerika vekâlet savaşçısı PKK’nın yerine konumlandırdığı Yunanistan’a ‘kara sularını 12 mile çıkar’ talimatı verecek Yunanistan 12 mile sularını çıkardığı an işin sonu nereye varır kestirmek gerçekten güç. Çünkü Türkiye tabii ki en iyi şekilde buna cevap olarak kara sularına tedbir alarak gemilerini, uçaklarını gönderecek ve ‘cesaretin varsa gel çıkar’ diyecek. İşte bu durumda Yunanistan neyi nereye kadar göze alacak göreceğiz.

UKRAYNA GİBİ YALNIZ KALIRLAR

Yunanistan’ın gittiği yolun yol olmadığını belirten Başbuğ, Miçotakis ve beraberindeki kişilerin 51. eyalet olarak ve Avrupa’nın bir kenar mahallesi olarak ülkeyi karanlık bir yola soktuklarını söyleyen Başbuğ, ABD’nin yeni Zelensky’sinin Miçotakis, yeni PKK’sının da Yunanistan olduğunu iddia etti. Başbuğ, Türkiye’nin bu kirli oyunu gördüğünü ve bu oyunlara karşı da hazırlık yaptığını da belirterek şöyle konuştu: Aklı başında kişiler Yunanistan’ın Türkiye ile savaşının sonu olur diye seslendirmeye başladılar. Ki doğru bu savaş birkaç saat içinde Yunanistan’ın sonu olur. Ege’de Barbaros’un torunlarına kafa tutma şansları asla yok. Gene olası bir kara harekâtında karşımızda durma şansları yok. Yunanistan burada Avrupa’nın onu yalnız bırakmayacağı Amerikan’ın da arkasında duracağını sanıyor. Yunanistan’a bu aklı verenler Yunanlardan önce sahayı terk edecekler. Bunun canlı örneği Ukrayna var.

Yunanistan’dan Ege'de provokatif hamle Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı.

Çipras'tan Miçotakis'e 'telefon dinleme' tepkisi: Yunanistan'ı rezil ettiniz Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandal sonrası mulaif lider Aleksis Çipras, "Yunanistan'ı rezil ettiniz" diyerek tepki gösterdi.