Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu havanın etkisinde olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK MI GELİYOR?

İstanbul'da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek.

29 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yolları su bastı.

Meteoroloji’den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji 3 il kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun batısı yarın yağmura teslim! Meteoroloji’den 4 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Gün boyu sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yurdun batısı yarından itibaren sağanağa teslim. Uzmanlar 26 Ağustos’a dikkat çekip saat verdi. Yarın 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor, yağışlar gün boyunca sürecek.