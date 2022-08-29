Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, 29 Ağustos 2022 günü, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Van’da bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, teröristlerin sığınağı yerle bir edildi Van’ın Çaldıran ilçesinde PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.