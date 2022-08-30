Türkiye Gazetesi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr destekçileri ile İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında başlayan gerilim büyüdü. Silahlı çatışmalar devam ederken, çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi, onlarca da yaralı var. Akabinde sokağa çıkma yasağı geldi. Tüm bu yaşananların hemen ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından Irak’a ilişkin seyahat uyarısı yayımlandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır. Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır. Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür." ifadelerine yer verildi.

Bağdat sokaklarında çatışmalar sürüyor, Sadr isyanı büyüyor Irak'ın başkenti Bağdat karıştı! Mukteda es-Sadr destekçilerine ateş açıldı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü onlarca kişi yaralandı kişi de yaralandı.