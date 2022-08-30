Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde Ankara'ya getirildi. Boşanma aşamasındayken AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntülerini paylaşan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.

Ban'ı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLARI

Yakalanan Ünsal Ban hakkında boşanma aşamasında olduğu eşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun şikayetiyle Ankaar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi tarafından eski rektör Ünsal Ban hakkında üniversiteyi zarara uğratmaktan açılan çok sayıda dava olduğu, bunların Ban'ın ilgili tarihlerde rektör olmasından dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) intikal ettirildiği belirtildi. Ünsal Ban'ın, 2010'da üniversite kurmak isteyen THK Başkanı Osman Yıldırım'a yardımcı olduğu, 7 Eylül 2010'da kurulan THK Havacılık Vakfında 7 Şubat 2014'e kadar yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve 2011'de THK Üniversitesinin kurulmasından sonra rektör olarak 2015'e kadar görev aldığı vurgulandı.

Açıklamada, THK Üniversitesinin eski Mütevelli Heyet Başkanı Osman Yıldırım ve eski Rektörü Ban'ın usulsüzlüklerinin bir haber sitesinde yayımlanmasının ardından iddiaların suç ihbarı sayıldığı kaydedildi. Rektörlük görevinden ayrılmasından sonra Ban hakkında, Yıldırım ve üniversite çalışanlarıyla beraber THK Üniversitesini zarara uğratmaktan çok sayıda dava açıldığına dikkat çekildi.

THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yurtdışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

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