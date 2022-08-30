Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın... Meteoroloji'den 3 bölgeye sağanak uyarısı (30 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'in büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da bugün etkisini hissettirecek olan sağanak yağışın ise cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yolları su bastı.

Meteoroloji’den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji 3 il kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.