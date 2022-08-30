Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli programlar düzenleniyor. Özel günlerde yaptığı uçuşlarla dikkat çeken Bayraktar TB2, bu kez 30 Ağustos kutlamalarında Kütahya üzerinde görüntülendi.

GÖKYÜZÜNE AY-YILDIZ ÇİZDİ

Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını yayınladı. Erdoğan mesajında, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır" dedi.