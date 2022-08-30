Türkiye Gazetesi

Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkiinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kastamonu'da yangın faciası: Kısa sürede büyüdü, 10 ev kül oldu Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Gökçeöz köyü Ündük Mahallesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 10 evin kül olduğu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, yangın bir evden çıkarak çok sayıda eve sıçradı.

82 kişinin olduğu feribotta yangın, alev alev yandı Filipinlerin Batangas eyaleti açıklarındaki bir feribotta yangın çıktı. Şu ana kadar 73 kişi kurtarılırken, bölgedeki operasyon sürüyor.