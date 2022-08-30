Türkiye Gazetesi

Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi. Boşanma aşamasındaki eşi AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini paylaşmakla suçlanan Ban'ın emniyetteki sorgusu sürerken yurt dışına kaçış planı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Ban, Milas'a kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi. Ban, Muğla'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahları kullandı.

KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLDU

Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi. Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.

YAT KAPTANI VE MÜRETTEBAT DA GÖZALTINDA

Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi. Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan, THK Üniversitesini zarara uğratmaktan da hakkında çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın "ev satın alma yoluyla vize sahibi olduğu" ve Yunanistan'a kaçacağı belirtildi.

Muğla'da kaçarken yakalanan Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi Muğla Milas'ta yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ünsal, Ankara'ya getirildi.

THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yurtdışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.