Türkiye Gazetesi

Özellikle muhafazakar kadınların tercih ettiği Beykoz Elmasburnu plajında, erkek cankurtaran görevlendirilmesi krize neden oldu. Boğulma vakasına kadın bir cankurtaranın müdahale etmesi beklenirken, erkek cankurtaranı karşısında gören kadınlar şaşırdı. Plajdaki kadınlarla cankurtaran ekipleri arasında tartışma yaşanırken, vatandaşlar yetkilelerden çözüm istedi.



Vatandaşlarla cankurtaranlar arasında arbede yaşandı.

'KADINLAR PLAJI' AMA KADIN CANKURTARAN YOK

Boğulma tehliksesi geçiren kadına müdahale etmek üzere gelen cankurtaranın erkek olması üzerine nasıl toparlanacağını bilmeyen kadınlar, sinirlerine hakim olamadı. Özellikle tesettürlü kadınların olduğu plajda, büyük bir karışıklık yaşandı. Plajda, kadın cankurtaranın olmamasından şikayetçi olan kadınların, çalışanlara tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Karışık halk plajları yerine mahremiyet için kadın plajını kullandıklarını söyleyen vatandaşların isyanı cankurtaranlarca tepkiyle karşılandı.

"ERKEK CANKURTARAN YÜZÜNDEN MAHÇUP DURUMA DÜŞTÜK"

Plajdaki kadınlar, yetkililere seslenerek bu soruna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Plajda bulunan vatandaşlar isyan ederek, "Kadın plajlarında neden kadın cankurtaran yok? Erkek cankurtaran yüzünden mahcup duruma düştük, bu konuya yetkililerin bir an önce el atması lazım" sözleriyle tepki gösterdi.