Türkiye Gazetesi

Kütahya Zafertepeçalköy'deki Büyük Zafer'in 100. yılı törenlerinde fenalaşan 86 yaşındaki gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti. "Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşırken Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1994 yılında 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu "dünya barış elçisi" Turgut Kaçmaz, Kütahya'da düzenlenen Büyük Zafer'in 100. yılı törenleri sırasında fenalaştı.

ÖLÜM HABERİNİ BAKAN KASAPOĞLU KÜRSÜDEN VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı programda protokol üyelerinin bulunduğu alanda oturan Kaçmaz, bir subayın muharebenin geçtiği alanlarla ilgili bilgi verdiği sırada rahatsızlandı. Kaçmaz'a ilk müdahale, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu tarafından yapıldı. Bakan Kasapoğlu da Kaçmaz'la ilgilenerek ambulansa kadar taşınmasına eşlik etti, yakınlarını da teselli etmeye çalıştı. Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılan Turgut Kaçmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Turgut Kaçmaz'ın ölüm haberini kürsüden Bakan Kasapoğlu verdi.

1912'de Balkan, 1915'de Çanakkale ve 1922'de Kurtuluş Savaşı'na katılarak Conkbayırı'nda gazi olan ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde gösterdiği kahramanlıkla İstiklal Madalyası'na layık görülen Hüseyin Kaçmaz, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 10 Eylül 1994'te hayatını kaybetmişti.

15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbeti sırasında başına isabet eden bir yorgun mermiyle yaralanan ve yatağa bağımlı hale gelen gazi Mehmet Alparslan hayatını kaybetti.

Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı Gümüşhane’de Çanakkale Savaşı gazisi Temel Doğan’ın eşi 110 yaşındaki Güllü Doğan o günleri anlattı.