Türkiye Gazetesi

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran umhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile 2018 Ekim ayından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, olarak görev yapıyorum. Görev sürem boyunca TC. Hazinesinden tek kuruş maaş, araç, yakıt v.s almadım. 2 ay içinde çok ağır 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdim.Yaşanan süreçte 2021 Haziran ayından itibaren, çeşitli iddialara muhatap oldum. Özellikle geçtiğimiz hafta; Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum."

"BU LİNÇ SAĞLIĞIMI TEHDİT EDİYOR"

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve linç kampanyasına tepki gösteren Karaca, "Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi. Bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki görevimden istifa ediyorum." dedi.

AK Parti'nin 2023 yolculuğunda bireysel olarak desteğine devam edeceğini söyleyen Karaca, "Yıllarca özel sektör yöneticisi Ve yatırımcısı olarak halen de devam ettiğim nazik mücadelemi elbette sürdüreceğim. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu kimse engelleyemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun" açıklamasında bulundu.

Korkmaz Karaca’nın Hasip Kaplan’a cevabı sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın, Hasip Kaplan’a verdiği cevap sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.