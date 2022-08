Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak tepki gösterdi.

"KENDİ HIRSIN İÇİN YAPTIĞIN BU SORUMSUZLUKLARDAN VAZGEÇ"

Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni 'troll' yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman. Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç” ifadelerini kullandı.

