Türkiye Gazetesi

Yurty dışına kaçmak isterken Muğla’nın Milas ilçesinde yakalanan Ünsal Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K.'de gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K.’nin evinde arama yapıldı.

EVRAKLARI YAKARKEN YAKALANDILAR

Aramalarda eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. bazı evrek ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı. Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekiperi eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.’yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

EL ARABASI İÇİNDE YAKTILAR

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

Muğla'da kaçarken yakalanan Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi Muğla Milas'ta yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ünsal, Ankara'ya getirildi.

THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yurtdışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.