Türkiye Gazetesi

2022 yılının ilk 6 ayında Çanakkale boğazından 20 bin 953 gemi geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2022 yılının ilk 6 ayında 11 bin 483 gemi ise kılavuz kaptan aldı.

EN ÇOK KARGO GEMİLERİ GEÇTİ

200 metreden büyük gemi sayısı ise 3 bin 563 olarak açıklandı. Boğazdan en çok 3 bin 653 gemi ile şubat ayında geçiş oldu. En az ise 3 bin 289 gemi ile Mart ayında kullanıldı. İstatistiklere göre, Boğazdan geçen gemiler arasında genel kargo gemileri 7 bin 16 ile ilk sırayı aldı. İlk altı ayda toplamda 25 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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