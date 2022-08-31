Türkiye Gazetesi

Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde PKK terör örgütüne ait 3 mağara/sığınakta 2 adet ağır makineli tüfek, 15 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı ve 6 adet bombaatar mühimmatı ele geçirildi.

3 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerince gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullanıldığı 3 mağara/sığınak tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Sığınakta terör örgütüne ait 2 PKMS makinalı tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bombaatar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, 1 comet el roketi, 9 AK-47 şarjörü, 4 AK-47 dipçiği, 2 HK-33 şarjörü, 2 PKMS mayon ve mayon kutusu, 3 EYP, 80 elektrikli fünye, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, 8 araç telsizi, 6 adet telsiz mikrofonu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Eren Abluka-29 operasyonunda 1 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.