Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un Marmara bölgesi için yaptığı yağış uyarılarının ardından sağanak yağış bugün sabha saatlerinden itibaren bölgede etkisini göstermey başladı. İstanbul'dasabahsaalerinde etkili olan sağanak yağış kısa sürdü ancak hissedilen sıcaklık düştü. Yağışın etkili olduğu yerlerinden biri de Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da etkili olan sağanak beraberinde dolu yağışınıda getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

DOLU YERİNİ SAĞANAK YAĞIŞA BIRAKTI

Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı. Bazı sokaklar ise adeta dereye dönüştü.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Dereye dönüşen sokaklarda bulunan araçlar yarıya kadar suların içerisinde kaldı. Yağışta bazı evleri de su bastı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından su tahliye işlemi başlatıldı.

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