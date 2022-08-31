Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal bir televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK Başkanlığınca verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma açıldı.

Savcılık, televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatları verdiği ve M.T.S'nin çağırılarak, elindeki bilgi, belgelere göre soruşturmanın ilerleyeceği öğrenildi.

SPK'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 28 Ağustos'ta yapılan açıklamada, M.T.S hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulacağını duyurulmuştu.

Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Söz konusu haberlerde Marka Yatırım Holding AŞ tarafından Kurulumuza yapılan bedelli sermaye artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin Kurulumuzca yürütülen denetim/gözetim çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, asılsız birtakım iddialara yer verildiği görülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımı başvurularını 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kendisine verdiği görev ve yetkiler uyarınca sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve yatırımcıların korunması ilkesi doğrultusunda incelemekte ve sonuçlandırmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

SPK'dan Mine Tozlu Sineren açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mine Tozlu Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Yeni ekonomi paketinde 3. adım: SPK sermaye getiren şirketlerden alınan ücretleri düşürecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yeni ekonomik pakette üçüncü adım Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Kurul yurtdışından fon getiren şirketlerden alınan ücretlerde indirime gidileceğini duyurdu.

SPK onay verdi: İhlas Haber Ajansı halka açılıyor İhlas Holding bünyesinde yer alan 28 yıldır medya alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) halka arz oluyor. İHA'nın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin halka arzına ise Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.