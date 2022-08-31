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Bakan Kirişci müjdeyi verdi, Balıkçılar için işletme kredisi
31.08.2022 - 21:08 | Son Güncelleme: 31.08.2022 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak ve yarından itibaren başlayacak" dedi.
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903066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/903066.aspx
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